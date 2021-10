Na otázku, či by nechceli rozšíriť rodinu, takto odpovedala: "Nikdy som si nepredstavovala, ani som nechcela, aby Vaneska bola jedináčikom. Aj ja, aj manžel pochádzame z troch súrodencov a je dobré, ak človek niekoho má. Lenže to ťažké obdobie odchodov od Vanesky, keď bola malá, vo mne zanechalo také rany, že som to nechcela zažiť znova, a tak sme to odkladali a odkladali, až sme vlastne prišli na to, že už je neskoro."

Zdroj: Martin Baumann