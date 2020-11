To je fakt, ktorý netreba brať na ľahkú váhu. Najmä nie v hollywoodskej továrni na sny, kde čaká zástup mladších kolegýň.

Fenomén J. Lo (51)

Krásna päťdesiatnička aj dnes udivuje svojím výzorom. Trúfame si povedať, že vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým. Nič však nie je zadarmo. Za dokonale vyšportovaným telom, ktoré Jenn rada predvádza v minimalistických a sexi kreáciách, stojí veľká sebadisciplína, poctivo odmakané tréningy a zdravé jedlo. U Jenn okrem vyváženej stravy a dostatočného spánku (aspoň sedem hodín) zaberá správna kombinácia silových a vytrvalostných cvikov. „Na svojej postave tvrdo pracujem. Moje telo je môj kapitál,“ hovorí speváčka.

J. Lo koncept: Zmes sily a vytrvalosti

Speváčka drie štyri – až päťkrát do týždňa. Pod vedením osobných trénerov Tracy Anderson a Davida Kirscha kombinuje kardio s rýchlym behom. Okrem toho sa spolieha na stravu bohatú na bielkoviny, ktorá zahŕňa aj proteínové kokteily. Jedlo konzumuje čo najmenej tepelne upravené. Ako zdroj bielkovín si vyberá mliečne výrobky – tvaroh alebo cottage. Mäso si dá maximálne dvakrát do týždňa, a to upravené na pare.