Herečka a speváčka Barbora Švidraňová nedávno oslávila 33 rokov. Je mamou chlapčeka Gabriela, ktorého porodila len pár dní po tom, čo oslávila okrúhle narodeniny. Ryšavá kráska sa na sociálnej sieti pochválila novým zákrokom, ktorý po aplikácii vyzerá skutočne desivo. Čo si dala vylepšiť?

Barbora je zástancom pestovania krásy z zvnútra, ale aj zvonku. „Všetko s mierou, zlatá stredná cesta,“ tvrdí. Rozhodla sa pre Drakula terapiu, ktorá je podľa jej slov svetovým trendom v omladzovaní pleti používaním vlastnej krvnej plazmy. „To je úžasné nie? Že vám vlastné telo vie ponúknuť omladzujúci a výživný prostriedok,“ neskrýva nadšenie.

Ohnivá herečka sa rozpísala a fanúšikom na Instagrame priblížia, ako tento proces funguje. „Najprv mi natreli tvár anestetickým krémom, potom odobrali krvičku, následne odstredili v centrifúge, a krvnú plazmu aplikovali ihlou do celej tváre. Vpichy sú povrchové, ale je to jemne bolestivé,“ podľa nej sa to však dá vydržať.