Keď prišiel film Hriešny tanec do kín, mala americká herečka Jennifer Grey iba 27 rokov. Nenašli by ste snáď nikoho, kto by tento tanečný film, kde tvorila Jennifer pár s Patrickom Swayzem, nepoznal. Za úlohu Frances „Baby“ Houseman si dokonca vyslúžila nomináciu na Zlatý Glóbus.

Jennifer Grey a Patrick Swayze v kultovom filme, ktorí sme si všetci zamilovali. Zdroj: MovieStillsDB

Jennifer (62) sa vydala v roku 2001 iba po ročnej známosti za hereckého kolegu Clarka Gregga (60). Narodila sa im dcéra, ktorej dali krásne meno, Stella. Mnohých sklamalo, keď táto dvojica ohlásila v roku 2020 rozvod. Ale obaja sú vzornými rodičmi a o Stellu sa príkladne starajú.

V roku 2010 sa samotná Stella Gregg objavila v televíznom seriáli Who Do You Think You Are?, v roku 2013 si s dokonca otcom zahrala v Trust Me a tiež ste ju mohli vidieť v seriáli Agents of S.H.I.E.L.D. Ktovie, či sa herectvu bude naozaj venovať aj v budúcnosti. Momentálne študuje na Tulane University v Los Angeles.

Rola "Baby" priniesla Jennifer svetovú slávu. Zdroj: Movie Stills DB

Možno práve to, že sa narodila do hereckej rodiny a rodičia ju odmalička brávali na premiéry svojich filmov, inklinuje aj ona k herectvu. Nečudo, dnes je z nej 21 ročná mladá žena, ktorá krásu zdedila rozhodne po svojej slávnej mame. Svedčia o tom aj niektoré sexi zábery na jej Instagrame. Jej podoba s mamou je naozaj veľká, čo poviete vy?