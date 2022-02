Napriek svojmu mladému veku má Janka (27) na konte niekoľko pracovných úspechov. Rodáčka z Banskej Bystrice začínala ako modelka, v roku 2014 sa prebojovala do finálnej zostavy Miss Slovensko. V Teleráne ste ju mohli vídať pri obrazovke notebooku, kde vyhľadávala obsah súvisiaci s vysielaním a komunikovala s divákmi.

Sympatická Janka sa však nepresadila len v televíznej brandži. Vyskúšala si to už aj za mikrofónom v rádiu a možno ste ju zaregistrovali aj v Chart Show. Tam niekoľkokrát predviedla svoje tanečné umenie.

Práve jej pohybový talent ju dostal až do zahraničia, a to rovno do svetoznámeho klipu k pesničke Vente Pa´ Ca, kde si zatancovala doslova po boku legendárneho Rickyho Martina a Malumu.

