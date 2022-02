Sympatickej herečka a speváčke sa konečne podarilo dostať na lyže a okrstiť tak darček od Ježiška. Po Vianociach chcela svoje nové parťáčky prevetrať, no skolili ju kiahne. "Moje krásne nové milované , od ježiška prinesené, ostávajú opreté doma o stenu a mne ostáva sa na nich iba zbožne pozerať. A predstavovať si, ako som na tom zasneženom nádhernom kopci a kochám sa horami naokolo. Človek mieni pán boh mení," napísala Nela k záberu s bielymi fľakmi od krému na tvári.

Kiahňam však napokon zamávala na rozlúčku a tak sa mohla konečne vrhnúť na svah a ukázať, čo v nej je. Navyše, s novými lyžami je radosť zdolať svah. Herečka mala obrovskú radosť a to aj napriek nie úplne priaznivému počasiu. Ísť však športovať bol spontánny nápad a odchádzali do pol dňa.

Nela však rozhodne nenechala nič na náhodu a tak ju nezaskočilo ani nepriaznivé počasie. Zvolila teplý a naozaj neprehliadnuteľný outfit. Na svahu by si ju tak nevšimol naozaj len slepý, keďže doslova žiarila. "Fujavica , snehovica, aj tak som šťastná, že sa mi na tri dni podarilo ísť , keby som ešte tak dobre lyžovala, ako som dobre oblečená to by bolo úplne dokonalé," podelila sa s fanúšikmi Pocisková. Na margo jej lyžiarskych schopností sa ozvala aj herečka a speváčka Lenka Lera Rakar: "Bože! Keď si spomeniem, ako sme sa my dve spolu učili lyžovať a koľko utrpenia sme prežili. (Smiech.)" Nela je však športovec telom aj dušou a preto nepochybujeme, že aj napriek jej slovám jej to šlo skvele.

