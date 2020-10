Manželia Ivana a Marián Gáboríkovci sa v máji stali rodičmi rozkošnej dcérky Belly. Zatiaľčo dlhé roky žili len jeden pre druhého a popri tom sa venovali vlastným úspešným kariéram, teraz riešia úplne iné problémy. Stredobodom ich vesmíru sa stala dcérka Bella, a ako prezradila Ivanka v jednom rozhovore, ich láska k malému človiečikovi je zo dňa na deň väčšia. Fotografie na sociálnych sieťach prezrádzajú, že Ivanka a Majo sa zhostili svojej novej úlohy s veľkým entuziazmom a zodpovednosťou, no nechýba im ani zmysel pre humor.

Takto ste ich ešte nevideli

Ivanka sa roky venovala tancu, cvičeniu a podnikaniu so svojou kamarátkou Katkou Jakeš, keď udávali trendy vďaka svojmu online obchodu s módnymi kúskami a bižutériou. Podnikanie išlo z pochopiteľných dôvodov do úzadia, keďže rok po roku sa obe stali matkami. Okrem toho sa Ivanka rada delí so svojimi fanúšikmi o svoje zdravé recepty.

Treba uznať, že Ivanka je žena do voza a do koča. Takto zapózovala s vlastnoručne napečeným slivkovým koláčom. Mňam!