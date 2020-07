Bývalá tanečnica Ivana Gáborík sa len pred pár týždňami stala mamou. Porodila nádhernú dcérku, ktorej dala netradičné meno Bella. Hoci len nedávno rodila, podľa jej výzoru by ste to tipovali iba ťažko. Pravidelnými prechádzkami a očividne aj zdravou stravou sa dostala rýchlo do pôvodnej formy – takej, na akú bol známy hokejista zvyknutý.