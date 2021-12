Urečnená Carmen sa rada na svojich sociálnych sieťach podelí o škriepky svojho súkromia so svojimi fanúšikmi. A ani sa niet čo čudovať. Veď práve vhľad do jej privátneho života v reality šou Geissenovci -Ťažký život milionárov, jej aj celej rodine priniesol nielen úspech ale aj slušnú kôpku peniažkov do vrecka. A tých po predaji ich odevnej značky bolo predsa len pomenej.

Je to až neuveriteľné, ale spomínaná reality šou beží na televíznych obrazovkách už od januára 2011 a momentálne sa natáča jej 17 séria! Vidno, že bláznivá a svojská rodinka si získala srdcia divákov a stále sa teší veľkej popularite. Článok pokračuje na ďalšej strane.