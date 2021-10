Carmen Geissenová sa nikdy netajila svojou až prehnanou láskou k svojim dvom dcérkam, teda ak môže byť láska prehnaná. V mnohých príspevkoch sa nebojí priznať, že obe dievčatká boli viac než vytúžené, keďže dlhé roky mala problém otehotnieť a žiaľ párkrát aj o dieťatko prišla. O to viac sa upäla na jej dve rozkošné svetlovlasé nezbednice, ktoré s manželom vláčili po celom svete. Nie že by pri tom dcérky trpeli.

Carmen ako šťastná mladá mamička. Zdroj: Instagram.com/@the_real_davina_geiss

Rodinka Geissovcov - Robert, Carmen s dcérami Davinou a Shaniou. Zdroj: Facebook/Carmen Geiss

Carmen pózuje s Davinou a tehotenským bruškom. Zdroj: instagram.com/@carmengeiss_1965

Dievčatká už ale dávno nie sú tými copatými princezničkami, ako ich poznáme. Obe vyrástli v krásne ženy a zatiaľ co staršia Davina (18) usilovne študuje, Shania (17) akoby nevedela kam zapadnúť. Najprv to skúšala ako modelka a teraz sa zasa vrhla na umenie.

Carmen svoju mladšiu dcéru vychvaľuje do nebies a aj keď jej práce sú, no povedzme nie zrovna originálne, už sa jej podarilo predať aj prvý obraz. A tu by mohli nastať problémy. Dievča totiž pri práci použilo motív známej kreslenej postavičky, na ktorú je potrebné získať licenciu, aby ju mohla rozširovať a predávať ďalej.

Shania ako mladá umelkyňa. Zdroj: Instagram.com/@carmengeiss_1965

Za tento obraz by mohla mať Shania problémy. Obraz a jeho "šťastný" majitelia. Zdroj: Instagram.com/@carmengeiss_1965

Viac aktuálnych fotiek zo života svojských milionárov nájdete v galérií.