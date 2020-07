32-ročná speváčka od svojho zviditeľnenia v prvej sérii SuperStar prešla už kus životnej cesty. Už pred 16-rokmi všetkých okúzlila nielen svojím zjavom, ale aj spevom a hoci sa na dlhší čas odmlčala, jej talent ani krása sa nestratili. Práve naopak, vďaka dvojnásobnému materstvu Martina vyzrela, a aj keď zažila krušné chvíle po boku svojho ex a otca svojich detí Kamila Haršányho, dnes pôsobí ako silná a vyrovnaná žena spokojná sama so sebou aj so životom.