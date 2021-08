Nestáva sa často, že by sme u nás na Slovensku premietali filmy z Maďarska. Tentoraz sa to však udialo a to aj vďaka tomu, že hlavnú postavu si zahrala slovenská herečka Vica Kerekeš. V romantickej komédii Snúbenec alebo milenec (v originále Hab) si zahrala sladkú Dóru, ktorá má svoju cukráreň, zlomené srdce a zamotáva sa do vlastných lží. Snímka má za sebou svoju slávnostnú premiéru, na ktorej film divákom predstavili režisérka Nóra Lakos, kameraman Dániel Bálint a herecké hviezdy Vica Kerekes a László Mátray. Komédia už stihla žiariť na niekoľkých festivaloch a pozbierala aj množstvo cien. Jednou bola aj ocenenie Vice ako najlepšej komediálnej herečky na festivale GELOS Comedy Film Festival v Moskve.

Film prišli na Slovensko predstaviť herci László Mátray, Vica Kerekes, režisérka Nóra Lakos a kameraman Dániel Bálint. Zdroj: Pavel Neubauer

Premiéru si prišlo pozrieť množstvo ľudí, ktorí zaplnili hneď dve kinosály. Medzi pozvanými hosťami boli aj rôzni blogeri a film si prišiel vychutnať aj spevák Robo Papp s manželkou Veronikou, ktorá sa doslova zladila s Vicou Kerekeš. V bielej blúzke a nohaviciach vyzerala výborne a to len pred 9 mesiacmi porodila zdravého a krásneho chlapčeka. Veve sa dostala do formy pomerne rýchlo a musíme uznať, že vyzerá skvele a materstvo jej prospieva. Je to kočka.

Robo Papp prišiel na premiéru s manželkou Veronikou, ktorá predviedla krásnu postavu. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Bielu farbu, ako sme už naznačili, zvolila pre svoj outfit aj hlavná hviezda večera Vica Kerekeš. V jednoduchých, no zároveň nápaditých šatách rozhodne žiarila a zvolená farba nechala vyniknúť jej ohnivé vlasy. K šatám zvolila červené sandáliky a mimoriadne jej to svedčalo. A to aj po boku jej hereckého maďarsko-rumusnkého kolegu Lászlóa Mátraya. Dámy si rozhodne prišli na svoje, pretože je to ozaj fešák. V Maďarsku ho totiž prirovnávajú k Ryanovi Goslingovi, no on si ako sexsymbol nepripadá a musí si na toto označenie zvykať. Že si boli na plátne súdení je jasné aj zo slov režisérky: "Vicu som mala v hlave od začiatku, ale bolo veľmi ťažké nájsť k nej hereckého partnera, keďže je veľmi pekná. Dlho sme hľadali toho pravého, ktorý by bol zároveň elegantný, hravý a mužný."

Vica a László si zahrali vo filme partnerov. Na premiére herečka žiarila v bielych šatách. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Na filme nechýbal ani markizácky znalec a expert na hudobné rebríčky Juraj Čurný, ktorý do spoločnosti vzal svoju krásnu manželku Andrejku. Aj napriek vekovému rozdielu im to krásne ladí a Andrea je doslova Jurajovou ozdobou.

Juraj Čurný s manželkou Aďkou Zdroj: NORBERT SKALIČAN