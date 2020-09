Zora Czoborová sa na tohtoročného galavečera OTO nezúčastnila. Na Instagrame sa svojim fanúšikom zdôverila so skutočným dôvodom, prečo tam chýbala. „Ak by sa neobjavila potvora menom COVID 19, o takomto čase by som sedela u kaderníčky, vizážistky, popíjala prossečko a tešila sa, že sa konečne načančám do šiat, ktoré mám špeciálne ako srdcovku z USA kúpené na OTA už 3 roky,“ začala písať fitnesska o svojich dôvodoch. Niektorí si mysleli, že je azda chorá, no nie je to pravda!