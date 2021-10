Gwen Stefani (51)

Blonďavá speváčka, ktorú si pamätáme ešte zo skupiny No Doubt a z klipu k pesničke It's My Life či Don't Speak, je podobný prípad ako J. Lo. Tieto dve skladby vyšli v roku 2003. Ani vám sa nechce veriť, však? Gwen sa tento rok vydala za Blakea Sheltona, ktorý je od nej mladší o 6 rokov, napriek tomu však rodáčka z Kalifornie vyzerá o niekoľko rokov mladšie než jej manžel. Veru, viac ako 40 by ste jej rozhodne nenarátali.