V roku 1999 si naše srdcia získala v telenovele ako nežná kvetinárka Rosalinda s nezabudnuteľným úsmevom, kučeravými vlasmi a fantasticky štíhlym driekom. Mexická diva Thalía koncom augusta oslávila okrúhlych 50 rokov, ale na svoj vek ANI NÁHODOU nevyzerá, naopak... Keď ju uvidíte, budete len obdivne dvíhať obočie. Aha, aké nádherné zábery nafotila!

Thalía na začiatku svojej kariéry v 90-tych rokoch. Zdroj: Youtube

Latino hviezdy nestarnú, čo potvrdzuje aj 52-ročná Jennifer Lopez. Rosalinda za ňou vôbec nezaostáva, ba možno ju vyzlečená do plaviek ešte aj hravo tromfne. Na svojom Instagrame zverejnila Thalía zábery oblečená vo farebných plavkách. Stojí medzi obrovskými číslami 5 a 0 ozdobených farebnými balónikmi, predvádza ultra štíhlu postavu a dokonalé krivky. K tomu sexi žlté sandáliky na vysokých podpätkoch a vlasy stiahnuté do chvosta... Vyzerá ako sladká tridsiatnička, je to možné? Neuveríte, kým neuvidíte! A to nie je všetko... >>>