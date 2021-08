V nasledujúcich týždňoch sa milostný život týchto troch znamení v mnohých smeroch výrazne zmení. Čo ich vlastne čaká?

BÝK

Ak ste sa narodili v tomto znamení, určite cítite, že v láske sa čoskoro niečo stane. Tak veľmi túžite po zmene, že si to napokon privoláte. Je správny čas napraviť niektoré veci. Nemali by ste žiť v chaose, ale ani by ste už ďalej nemali udržiavať vzťah, ktorý nikam nesmeruje, nevyvíja sa, ochladol. Energia Venuše vám dodá silu čeliť konfliktom, konečne otvorene vyjadriť svoje pocity, názory. Cieľom je opäť vytvoriť harmóniu, alebo vzťah nadobro ukončiť. Všimnite si, že váš konflikt vychádza zvnútra. Ak veríte v lásku, ako základ využite svoje city k partnerovi. Ak ste single, vďaka úprimnej komunikácii si môžete vo vzťahoch efektívne upratať. Popracujte na tom, aby ste na jeseň mali viac energie, inak budete vyčerpaní a znechutení. Je to na vás!

PANNA

Nie je náhoda, že medzi tri znamenia, ktorým sa na konci leta zmenia vzťahy, patríte aj vy. Máte pocit, že už nemáte pred partnerom čo skrývať. Lezie vám na nervy, že partner nekoná. Už dlhšie stojíte na jednom mieste, váš vzťah sa prestal vyvíjať a vy túžite po niečom intenzívnejšom, vášnivejšom. Porozprávajte sa s partnerom, vyložte karty na stôl, povedzte, ako sa cítite. Ak ste single, máte sa na čo tešiť. Koniec augusta vám prinesie veľa romantiky. Nebráňte sa, podľahnite čaru posledných letných dní.

KOZOROŽEC

Vo svojich vzťahoch dávate dôraz na dokonalosť, teraz sa vám to aj môže podariť. Prečo by ste sa mali uspokojiť s priemerom, keď vám život práve chce dať to najlepšie? Pravdepodobne si budete musieť prejsť tvrdým sebarozvojom, vy však nemáte problém zabojovať, zmeniť sa, zlepšiť sa. Láska je ten najintenzívnejší pocit v živote a vy ste pripravení o ňu zabojovať. A tak si ju aj ľahko pritiahnete do svojho života. Teraz prišiel ten správny čas. Ak už žijete vo vzťahu, sila Venuše vám pomôže, aby ste mohli prejsť procesom emocionálnych zmien. Poupratujte si okolo seba, napravte chyby, porozprávajte sa, urovnajte konflikty. Uľaví sa vám, zmiznú aj mnohé psychosomatické príznaky, ktoré trýznia vaše telo. Ak vám to s partnerom prestáva klapať, popracujte na komunikácii, zachráňte váš vzťah. Výsledkom budú nádherné romantické dni spojené s rozlúčkou s letom. Oplatí sa vydržať!