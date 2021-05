Nepárne roky sú vždy o niečo šťastnejšie, najmä v láske a vzťahoch. Tento rok bude pestrý a dobrodružný, máte sa na čo tešiť!

Rok 2020 bol v oblasti lásky a vzťahoch skôr pasívny a opatrný. Rok 2021 sľubuje oveľa viac vášne a dobrodružstva. Nepárne číslo robí vzťahy intenzívnejšími a prinesie mnoho zmien pre všetky znamenia.

Strelec

Jar prinesie veľa nových zážitkov, ale musíte sa trochu viac otvoriť, potlačiť obavy a prestať toľko premýšľať, čo by bolo, keby... V lete sa objaví vaša stará láska, ale vy jej nepodliehajte! Nezabúdajte na dôvod, pre ktorý ste sa rozišli. Váš nový partner si nezaslúži zradu! V druhej polovici roka stavte na spontánnosť v intímnom živote. Zafunguje ako pikantné korenie a zmení váš vzťah od základov.

Ak ste single, na začiatku roka sa na scéne objaví príťažlivý neznámy, ktorý vám bude niekoľko mesiacov intenzívne dvoriť. Ak mu nedáte šancu, časom sa stiahne a zmizne z vášho života. V lete zažijete veľa nových dobrodružstiev - môžete stretnúť aj svojho ex, ale tentoraz budete múdrejší a nedovolíte, aby vám opäť zasiahol do života. Na jeseň vás náhoda spojí so sympatickým človekom. Dáte mu šancu?