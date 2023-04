Muži, ktorí sa narodili v nasledujúcich troch znameniach, patria medzi najspoľahlivejších. Nikdy svoje partnerky nesklamú, sú im oporou v každej životnej situácii a môžu im maximálne dôverovať. Patrí do tejto kategórie aj ten váš?

Kozorožec

Je to bezpochyby najdôveryhodnejšie a najspoľahlivejšie znamenie. Ak máte doma muža narodeného koncom roka, patríte medzi šťastné ženy. Muž Kozorožec sa cíti šťastný a spokojný len v prípade, ak sa drží svojich morálnych hodnôt. Je poctivý, pracovitý, ambiciózny a jeho rodina sa môže oprieť o pevné základy. Svojim najbližším znesie aj modré z neba, zabezpečí im všetko, čo potrebujú. To ho napĺňa a teší. Je to veľmi zodpovedný partner. Neustále myslí aj na svoj duchovný rozvoj, vždy dodrží slovo a nebojí sa záväzkov. Práve naopak, záväzky dávajú jeho životu zmysel. Muža Kozorožca obdivujú aj jeho kolegovia a priatelia. Je pre nich vzorom, ktorý sa oplatí nasledovať.

Títo muži sú pre ženy hotovou výhrou v lotérii. Zdroj: Shutterstock

Rak

Má v sebe zakódovaný taký silný pocit zodpovednosti, že s touto jeho povahovou črtou dokáže súťažiť len málo mužov. Rak je úprimný, milujúci, empatický. Riadi sa heslom "nikdy neurob človeku niečo, čo nechceš, aby on urobil tebe". Vždy si stojí za svojím a vie efektívne obhájiť svoj názor.

Ak muž v tomto znamení urobí chybu, vie si ju priznať a dokonca aj napraviť. Kritiku vníma ako šancu posunúť sa vpred a vylepšiť svoj charakter. Partnerku si vždy ochotne a pozorne vypočuje.

Po boku tohto muža sa žena cíti v bezpečí. Nikdy ju nebude odsudzovať, bojovať proti nej, vytvárať múr nepochopenia a zlosti. Nebude sa musieť brániť a ustupovať pred ním. Rak vie, že by mal ženu emocionálne podporovať a aj sa mu to skvele darí. Hotová radosť mať ho doma!

Baran

Je to veľmi praktický muž, ktorý vie pre svoju rodinu vytvoriť stabilný a bezpečný život. Ak cíti, že jeho partnerka je tá pravá, urobí všetko pre to, aby tento vzťah fungoval. Vernosť je pre neho na prvom mieste, ak je spokojný a zaľúbený, na neveru ani nepomyslí. Veľmi dobre vie, na akých základoch má byť vzťah postavený a že ak to v láske funguje, obaja partneri sú plní pozitívnej energie. On tú energiu potrebuje, aby bol schopný zabezpečiť všetko, čo jeho milovaní potrebujú.

Šťastný vzťah je pre neho istým typom investície, ale nie materiálnej. Skrátka si uvedomuje všetky prínosy spokojného partnerstva - pre dvojicu, ale neskôr aj pre deti. Ak Baran naozaj hlboko miluje, nikdy svoju ženu nesklame.