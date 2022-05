Fitnes hviezda, ktorá porodila 5 detí za menej ako 6 rokov, sa podelila o to, ako sa deväť týždňov po pôrode dvojičiek dostala späť do formy. Chontel Duncan (32) z austrálskeho Brisbane zhodila tri kilogramy a schudla 3,9 kg telesnej hmotnosti tým, že štyrikrát týždenne makala na hodinách vysokointenzívneho intervalového tréningu (HIIT), píše Život. A to aj napriek tomu, že počas dvojmesačného obdobia trpela covidom, silným nedostatkom spánku a mala zlomenú nohu, píše DailyMail.

Fotografie pred a po, ktoré zdieľala na sociálnej sieti, ukazujú, že Chontel sa opäť pýši vypracovaným bruchom, spevnenými ramenami a štíhlymi stehnami. Kvôli covidu nebola schopná trénovať sedem dní po sebe, pričom musela zvládnuť aj päť detí. Zároveň vyzvala ostatných, ktorí chcú schudnúť, aby na sebe tvrdo pracovali a nenechali sa odradiť tým, čo si myslia ostatní.

"Robte si, čo chcete, to je moja rada! Je mi zle z ľudí, ktorí sa boja, že si budú môcť urobiť koláč a zároveň ho aj zjesť," napísala. "Ak sa niekto chce obetovať, sakramentsky tvrdo pracuje a robí ho to šťastným, tlieskam jeho úsiliu." Zaneprázdnená mamička denne zje až osem "jedál" a večer si bez problémov dopraje sladkosť. Na Instagrame priznala, že ju "rýchlo omrzí" jesť dookola to isté jedlo, preto sa jej "deň na tanieri" často mení.

"Ako vyťažená mama zisťujem, že výživa je prvá vec, ktorú obetujem. Ľahko sa mi stane, že prvú polovicu dňa zabudnem jesť a popoludní som hladná ako divé zviera. To potom vedie k tomu, že skonzumujem celú svoju telesnú hmotnosť v jedle," napísala. "Mojím cieľom je vrátiť sa k rutine, uprednostniť svoje potreby a dodávať telu energiu, najmä keď žijem z minimálneho množstva spánku," dodala Chontel.

FOTO nájdete v galérii.

