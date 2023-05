Hela má problém: Nie som šťastná

Myslela som, že pre toto som sa narodila. Vymyslela som si prácu, investovala do nej, chvíľu to šlo, držala som sa a potom to šlo dolu vodou, až som to už ďalej nemohla ťahať, tak som to vzdala. Odvtedy sa neviem s tým zmieriť. Bola som presvedčená, že toto je to, čo mám robiť. Bavilo ma to nesmierne. A teraz pracujem v nudnej robote, ktorá ma absolútne nezaujíma. Manžel ma však nebude podporovať v niečom, čo je stratové, tak nemám na výber. No ja nie som šťastná.

Psychologička odpovedá: Nemusíte rezignovať

Asi to chce podrobný audit - vyhodnotiť dáta, čo konkrétne zlyhalo, kde boli rezervy, načasovanie, výber oblasti… jednoducho detailná analýza a prípadný návrh ako inak, ako a za akých podmienok… poučiť sa, uzavrieť predchádzajúcu skúsenosť nie len fyzicky, a zvážiť nové možnosti. Získajte dáta z trhu, porozprávajte sa sa s odborníkmi, ktorí sa venujú rovnakej oblasti. Na základe jednej neefektívnej skúsenosti, nemusíte rezignovať na svoje sny. Možno to chce len väčší záber pri príprave. Máte na výber - chcete byť predsa šťastná. Tak sa toho chopte. Sebaľútosť vám nepomôže naštartovať sa. Berte to ako skúsenosť, poďakujte za možnosť realizovať sa a vytvorte si novú, s vďakou.