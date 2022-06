S priateľom Rasťom chodím päť rokov, je ženatý, ich vzťah už nefunguje, ale má dcérku a tá ho drží pri manželke. Netlačila som na pílu, ani som nevedela, že budeme spolu tak dlho. No keďže nám to vydržalo a je viac so mnou ako s ňou, dokonca jeho manželka o nás vie a s dcérkou vychádzam, chcela som posunúť vzťah ďalej. Sľúbil mi, že sa rozvedie, ale vždy to niečo skomplikuje, raz dcérina choroba, potom manželkina, potom bývanie a majetok… Teraz mi oznámil, že najskôr to vidí tak o rok až dva… Neviem, či mám na neho čakať, alebo ten vzťah pustiť.

Psychologička Sylvia Dančiaková radí

Fú, asi to je o sebahodnote alebo o tom, čo komu vyhovuje... Rasťo má dve ženy, manželku a milenku, rodinu aj pocit slobody – niečo ako pohodový život, dokonca „bez viny“, veď ženy o sebe vedia a ani jedna nedáva ultimátum, ani nekričí, nedožaduje sa zmeny. Manželka má pseudorodinu, bolesť v srdci, pošliapané sebavedomie a oči pre plač. Lepšie ako nič, pretože existenčný strach zostať sama s dieťaťom, prípadne sa oň deliť môže byť neúnosný. Milenka má vyhradené druhé miesto, čaká, znáša, je trpezlivá, spokojná s tým, čo ostane. Nemá to, čo chce, po čom túži, má len to, čo ostane. Chcete to? O rok, dva pôjde jeho dcérka do školy, na tanečnú, k zubárovi... Stále sa niečo deje. Aj vy môžete žiť tu a teraz, nie o rok, dva...