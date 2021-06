Tešila sa na prekrásnu svadbu a dlhý spoločný život. Namiesto toho ju čakala poriadne studená sprcha.

Svadobné prípravy a túžobné očakávanie najkrajšieho dňa v živote dokáže pokaziť hneď viacero vecí. Iba jedna však vie zabodnúť dýku priamo do srdca milujúcemu partnerovi.

Radosť budúcej nevesty sa rozplynula v momente, kedy jej nastávajúci, mimochodom úspešný neurochirurg, predložil predmanželskú zmluvu. Nachádzalo sa v nej hneď niekoľko veľmi nečakaných bodov, ktoré nevedela rozdýchať. A aby toho nebolo málo, celý dokument jej predostrel partnerov otec, ktorý je zhodou náhod uznávaný právnik. Čo mladú ženu tak pohoršilo?

Nevesta zažila pred svadbou šok... Zdroj: Shutterstock

Snúbenec naozaj nevynechal najmenší detail a zmluva hneď v začiatku obsahovala bod, ktorý sa týkal partnerkinej nevery. Podľa neho by po rozvode nedostala ani cent, ak by svojho budúceho manžela podviedla. Naozaj si niekto potrebuje vernosť zaručiť podpisom na papieri? A to nie je ani zďaleka všetko.

Ďalší bod muž nazval ako „kompenzácia za deti“. Podľa zmluvy má žena dostať za každé dieťa, ktoré mu porobí, určitú sumu peňazí. Je to vôbec legálne? Zoznam však pokračuje aj ďalej a dotýka sa aj manželkinej postavy.

Nevesta zažila pred svadbou šok... Zdroj: Shutterstock

V zmluve bolo jasne napísané, že žena musí po pôrode zhodiť všetky nadbytočné kilá, ktoré predtým pribrala. V prom roku to musí byť úbytok najmenej 13 kíl. Ženy, ktoré už niekedy rodili, pritom veľmi dobre vedia, že dostať sa do pôvodnej figúry je niekedy priam nemožné a rapídne chudnutie hneď po pôrode by mohlo ohroziť mamičku i dieťa.

Žena sa o svoje trápenie podelila na internete a množstvo ľudí jej okamžite radilo, aby si zohnala svojho vlastného právnika a túto situáciu rozhodne nenechala len tak. Napríklad časť o chudnutí by sa mala týkať aj partnera a nielen jej. A takisto by jej mal zabezpečiť všetkých potrebných odborníkov, ak chce požadovať takéto výsledky.

Tak či onak, takáto zmluva zaváňa nedôverou a potrebou mať svoju partnerku plne pod kontrolou. Je však už len na budúcej neveste, či ju podpíše alebo nie. Čo by ste urobili na jej mieste vy?