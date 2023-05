Každá z nás vie, že utratiť posledné peniaze pred výplatou za topánky je nezmysel, že nechať sa balamutiť lichôtkami od cudzieho muža je neprípustné a zjesť na posedenie čokoládovú tortu so šľahačkou je diétna samovražda. No a čo? Pre jeden hriech sa svet nezrúti. Hoďte všetky obavy za hlavu a skúste s nami krásne zhrešiť. Uvidíte, že sa vám to bude páčiť...

1. hriech: Bozkávajte sa na verejnosti

Nevadí, že ste z puberty už dávno vyrástli. Nežne či vášnivo sa bozkávať s partnerom počas prechádzky, na terase kaviarne alebo v kine môžete v každom veku. Garantujeme vám, že ten film potom bude váš najobľúbenejší!

2. hriech: Píšte si erotické esemesky

No a čo, že ste spolu už roky. Odviažte sa a vyskúšajte, aké je vzrušujúce rozvíjať pikantnú komunikáciu a nechať sa priviesť do varu jeho i vlastnou fantáziou.

3. hriech: Vyparte sa na víkend

Proste sa v piatok zbaľte, oznámte rodine, že idete na dva dni ku kamarátke, do kúpeľov alebo na chatu. Dajte im pusu na rozlúčku, uistite ich, že sa v nedeľu určite vrátite, a hurá na víkend. No a čo, že vyzerajú prekvapene, naštvane alebo zúfalo. Oni to bez vás určite zvládnu.

VYPARTE SA NA VÍKEND Zdroj: shutterstock

4. hriech: Pretancujte celú noc

Je jedno, či tango, valčík alebo rokenrol, dôležité je, aby ste sa poriadne vybláznili a užili si noc v náručí toho najúžasnejšieho muža pri divokom tanci. Ide to aj v obývačke!