Petra (42): Svokra bola moja nočná mora

Kedysi som veľmi zle vychádzala so svokrou. Do všetkého sa starala a stále ma s niekým porovnávala. Bola u nás takmer každý deň, ako mladomanželia sme nemali žiadne súkromie ani čas pre seba. Často sme sa s mužom pre ňu hádali. Keď prišli deti, bolo to ešte horšie. Jedného dňa prišla a opäť skritizovala všetko, čo mohla, mňa, deti, výchovu, domácnosť, varenie. Vtedy pretiekol môj pohár trpezlivosti. Odišla som s deťmi ešte v ten deň k mojim rodičom.

Čaro polnočnej omše

Asi po troch týždňoch od nášho odlúčenia od manžela prišla „stará bosorka“, ako som ju volala, a prosila ma o odpustenie. Neverila som vlastným očiam a ušiam. Dokonca plakala, že sa ku mne správa tak, ako sa k nej kedysi správala jej svokra. Prijala som jej ospravedlnenie a rovno nastavila nové pravidlá. Tolerovala som ju kvôli manželovi a deťom, no nedokázala som jej všetko prepáčiť. Všetko sa zmenilo ešte v ten rok na Vianoce.

Štedrý deň sme prvýkrát strávili ako rodina, len s manželom a deťmi. Na polnočnej omši mi však bolo zvláštne, keď som premýšľala nad slovami kňaza o odpúšťaní a sviatkoch rodiny. Keď sme vyšli z kostola, potiahla som okoloidúcu svokru za rukáv a pozvala ju k nám. Odpustila som jej. Len tak. Ani neviem prečo. Odvtedy spolu vychádzame veľmi dobre, skoro ako matka s dcérou.

Ľubomíra (49): Jeho zrada ma nebolela tak ako tá jej

Ja a moja najlepšia priateľka sme spolu vyrastali od škôlky. Tvorili sme nerozlučnú dvojicu. Kým ja som vyrástla v cieľavedomú ženu, ona bola skôr utiahnutá. Mala som už tretieho frajera, ona ani jedného. Raz som odcestovala na trojdňovú služobnú cestu do Nemecka. Mala som sa vrátiť v piatok, ale po skončení rokovania sa mi podarilo prísť večer už o deň skôr. V posteli so svojím frajerom by som nečakala žiadnu ženu, ale najmenej ju. Sivú myšku, ktorú som celý život ťahala za ručičku. Jeho zrada ma nebolela tak ako tá jej. Bol to koniec veľkej lásky a ešte väčšieho priateľstva.

Dobehla ju karma?

Spálila som všetky mosty. Roky plynuli a čím som bola staršia, tým som sa cítila osamelejšia. Žiadne dieťa, žiaden muž. Od osudového sklamania som nikoho nemala a sústredila sa iba na prácu. Vždy som v sebe cítila nenávisť, keď som si na tých dvoch spomenula. Raz som na svoju bývalú najlepšiu priateľku narazila v jednej kaviarni. Chcela sa rozprávať, ja nie. Povedala mi, že jej manžel ju roky podvádza a vôbec s ním nie je šťastná. Zmohla som sa len na jedno slovo – karma. Najskôr som sa škodoradostne tešila, no po osamelých večeroch v prázdnom byte som na ňu čoraz viac myslela. Ona bola dobré dievča, on bol vždy mačo. Pri vianočnej návšteve rodičov som ju vyhľadala a porozprávali sme sa. Ten rozhovor ma zbavil temnoty v mojom vnútri a očistil ma. Znova sme k sebe našli cestu. Dokonca som ju podporila pri rozvode. Áno, zostalo to medzi nami a nikdy na to nezabudneme, ale zároveň nás to akoby viac zblížilo. Sme predsa priateľky.

Betka (36): Ježiško nám priniesol tatinka

Počas prvej adventnej nedele pred piatimi rokmi som netrpezlivo stískala pozitívny tehotenský test a čakala na priateľa, kým sa vráti z nočnej zmeny. Namiesto happyendu prišiel šok. Povedal mi, že nie je pripravený na deti a mám ísť na potrat. Ešte v ten deň som od neho odišla. Presťahovala som sa k rodičom, ktorí mi so všetkým pomáhali. S dcérkiným otcom som prerušila všetky kontakty.

Ďalšia rana osudu

Roky plynuli a môj život s milovanou dcérkou sa ustálil. Všetku svoju lásku, čas a energiu som venovala iba jej. Nečakaná rana osudu prišla, keď mi zomrela maminka. Nevedela som, ako to bez nej zvládnem. Nielen Mirkinu výchovu, ale aj život sám osebe. Ani som nevnímala davy ľudí, ktorí nám prišli prejaviť sústrasť po maminom pohrebe. Zrazu sa mi „ďakujem“ zaseklo v krku, pretože mi ruku stískal Miro, môj bývalý. Nevidela som ho päť rokov. Oči mu spočinuli na mojom dieťati. Ja som však toto „rodinné“ stretnutie rýchlo ukončila s tým, že musíme ísť.

Vrátil sa k nám

Miro bol u nás hneď na druhý deň, či niečo nepotrebujeme, a môj otec vďačne prijal ponuku. Odvtedy nás navštevoval pravidelne, čo ma neskutočne hnevalo. Pred Štedrým dňom sa môj otec spýtal svojej vnučky, čo by chcela, aby jej doniesol Ježiško. „Tatina,“ bola blesková odpoveď môjho dievčatka. Moje srdce puklo a všetka tá zlosť, hnev a nenávisť sa rozliala. Zavolala som Mirovi a povedala mu to, čo tušil, že Mirka je jeho dcéra. Pozvala som ho na Štedrý večer k nám, kde sme spoločne pod stromčekom oznámili Mirke, že je jej otec. Jej radosť ma obmäkčila a Mirovi som odpustila. Nie celkom, ale snažím sa. Už to bude rok, odkedy sa nám vrátil do života, a ja si opäť užívam vianočné sviatky.

Očami odborníčky

Radí Janette Dujková, životná a vzťahová koučka

Agresivita či nevhodné správanie môžu slúžiť ako obrana



Každodenný život prináša mnoho náročných situácií a problémov, pri ktorých zažívame stres a nepohodu a používame obranné mechanizmy. V každom z nás je však veľa dobrého a vidíme to v náročných situáciách, keď sa ľudia zomknú a navzájom si pomáhajú. A čo je dôležité, robí im to radosť. Ľudskosť je v nás zakorenená a nevhodné správanie, agresivita môžu slúžiť práve ako obrana alebo prostriedok, ako zo seba dostať nespracované emócie.

Rozdávanie dobra proti depresii

Pomoc, práca v charite a rozdávanie dobra je dokonca podľa výskumov veľmi dobrým liekom proti depresii. Vianočná atmosféra sa nesie v znamení dobra, prináša nám vytúžené uvoľnenie a možnosť ukázať dobro v nás bez obáv, že by mohlo byť zneužité a otočené proti nám. Vo vzťahoch totiž často robí veľký problém teória prvého kroku. Tá hovorí, že aj keď nás nejaká situácia alebo konfrontácia mrzí, obávame sa urobiť prvý krok k uzmiereniu. Úlohu v tom môže hrať ego, obava o stratu pozície, dôstojnosti. Na takejto hlúposti však často stroskotajú alebo sa pokazia vzťahy. No a práve cez Vianoce a vďaka vianočnej atmosfére tieto obavy strácame a naplno sa prejavuje naša dobrá stránka.