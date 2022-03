Prečo je dobré po milostnom akte dodržať jedno pravidlo? Ušetríte si množstvo nepríjemností a bolesti. Na túto vec by ste mali myslieť, inak reálne hrozí, že si milovanie niekoľko týždňov a možno i mesiacov nedoprajete vôbec, píše magazín ZDRAVIE. Radšej obetujte 5 minút!

Po milovaní vždy dodržte jedno dôležité pravidlo. Zdroj: Shutterstock

O čo ide?

Ak sem-tam dole pociťujete pálenie, svrbenie, bolesti, problémy s močením, či dokonca máte horúčku - záver je jasný. Výsledkom milovania je zápal močových ciest, odborne nazvaný cystitída. Môže ju vyvolať príliš veľa sexu a nedostatočná hygiena po ňom. Na zápaly močových ciest sú ženy náchylnejšie ako muži. „Najčastejšie sa cystitída vyskytuje u sexuálne aktívnych žien vo fertilnom veku. Výraznú úlohu pri opakovaných uroinfekciách u žien zohrávajú anatomické predispozície, ako je kratšia močová rúra než u mužov, cyklické menštruačné zmeny, hormonálna nerovnováha, stav výživy a dodržiavanie režimových opatrení,“ vysvetľuje urológ MUDr. Igor Bartl.

Do 10 minút

Problém je, že každé milovanie umožňuje prienik baktérií do močového mechúra. Po pohlavnom styku by ste sa preto mali vždy preventívne do desiatich minút vymočiť. Zabránite tak vzniku nežiaducich baktérií. Sprcha „pred“ a „po“ by mala byť automatickou záležitosťou. Nielenže sa pred aktom a následne po fyzickej námahe budete cítiť lepšie, ale najmä zabránite nástupu zbytočného zápalu, ktorý vám môže v lepšom prípade znepríjemniť život na niekoľko dní. V tom horšom prípade sa postará o zdravotné ťažkosti aj na pár týždňov.

