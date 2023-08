Obaja sú vaši dobrí kamaráti, ale momentálne si nevedia prísť na meno. Vy nechcete prísť ani o jedného z nich a súčasne bojujete s tým, že každý z nich sa snaží dostať vás na svoju stranu. Aj keď sa vtedy správajú nerozumne, stále chcete, aby ostali obaja vo vašom živote. Takáto situácia nie je vôbec jednoduchá. Čo s tým?

Hľadajte rovnováhu

Je náročné, ak vidíte svoju priateľku v slzách, z úst jej zneje množstvo obvinení a vy sa ju snažíte uchlácholiť. Potom stretnete jej čoskoro bývalého partnera, ktorý je tiež celou situáciou rozhodený, obhajuje sa a viní zo všetkého svoju ženu. Ak to nezastavíte, čoskoro sa budete cítiť ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. Hoci vám nerobí dobre pohľad ani na jedného z nich, uvedomte si, že obaja sú dospelí. Aj keď v tej chvíli obaja cítia krivdu, vy s tým nič neurobíte. Nedajte sa vtiahnuť do ich roztržky, buďte radšej tou nezainteresovanou osobou, ktorá vypočuje, ale nekomentuje. Iba poskytne priateľské rameno, na ktorom sa môžu vyplakať.

Nastavenie hraníc

Ani jeden z nich, i keď momentálne prekonávajú ťažké obdobie, nemá právo od vás žiadať, aby ste sa s tým druhým už nikdy nestretli. A už vôbec nie vyhrážať sa stratou spoločného priateľstva. Aj keď je dosť možné, že sa o to pokúsi aspoň jeden z nich. Ak sa tak stane, bude to ich rozhodnutie, nie vaše. Vy sa priateľský vzťah s oboma snažíte zachrániť a byť im v tejto ťažkej situácii maximálnou oporou. Čo teda môžete urobiť? Nezhovárajte sa s ktorýmkoľvek z nich o tom druhom, vyhýbajte sa témam o rozvode alebo jasne formulujte svoju požiadavku, že sa nebudete do ich sporov akokoľvek miešať. Ste ich kamarátka, nie sudca.

Spýtali sme sa odborníčky

Petra Laktišová, profesionálna koučka a mediátorka

Rozvod býva náročným obdobím v živote partnerov a ich detí. Môže zasiahnuť aj priateľov. Ak sa to týka aj vás, možno sa zamýšľate, čo v tejto situácii robiť. Ponúkam zopár bodov ako inšpiráciu.

1. Univerzálny návod neexistuje. Každý prípad je jedinečný, nezabúdajte na to, neporovnávajte a nehodnoťte.

2. Ujasnite si, v akej role chcete vystupovať a čo chcete v závere mať. Je úplne v poriadku ostať nezainteresovaná a do ničoho sa nemiešať, ale rovnako je v poriadku byť bútľavou vŕbou len pre jedného z partnerov. Prečo je užitočné si to vyjasniť? Pretože sa môžete nechtiac dostať do rôznych nečakaných situácií, v ktorých si nebudete istá, ako reagovať. Ak budete mať jasno v tom, na akej pozícii stojíte, budete sa vedieť ľahšie rozhodovať a budete uveriteľná.

3. Ak v tom máte jasno, buďte voči rozvádzajúcim sa partnerom transparentná v tom, čo od vás môžu očakávať. Môžete sa tým vyhnúť nepríjemným situáciám, ktoré môžu vyvolať nereálne očakávania niektorého z partnerov. Prípadne tým vyšlete jasný signál, o akú pomoc a podporu vás v ťažkých chvíľach môžu požiadať.

A na čo nezabudnúť, ak sa rozhodnete byť aktívnou podporou pre niektorého z partnerov?

● Rozvod nie je tragédia. Neľutujte ho/ju. Verte, že to zvládne.

● Pýtajte sa, čo potrebuje. Pýtajte sa opakovane, potreby sa môžu časom meniť.

● Ak sa delí o svoje pocity, počúvajte. Nehodnoťte a úprimne verte – všetky pocity sú v poriadku.

● Pomôžte s bežnými činnosťami (napríklad dozrieť na deti, uvariť, presťahovať sa a podobne).

● Buďte iniciatívna a navrhujte spoločné aktivity (napríklad kultúra, šport, cestovanie a iné).

● V rozhovoroch pomáhajte sústrediť pozornosť na budúcnosť, na novú identitu.

● Pozor na najdôležitejšiu vec – čokoľvek robíte, robte to s maximálnym ohľadom na to, ako to práve prežíva a cíti váš priateľ/priateľka, a v ničom netlačte na pílu. To je najviac, čo môžete dať.