Ja a moja fiatka sme boli zohraná dvojka. Milovala som ju ako všetko talianske. Aj keď sa mnohí chytali za hlavu, že vyhadzujem peniaze za smiešne retro autíčko, ja som vedela, že si budeme rozumieť. Teraz malo už cez 10 rokov a otec do mňa stále hustil, kedy si konečne kúpim nové auto. Bolo však moje prvé, naučila som sa na ňom jazdiť a raz mi skutočne zachránilo život, keď ma skoro nabral kamión. Povedala som si, že sa ho nezrieknem, kým nevydýchnu jeho motorové pľúca.

Ja a moje autíčko sme boli zohraná dvojka. Zdroj: shutterstock

V ten deň som sa vracala z môjho obľúbeného wellness na juhu Slovenska. Po zlom rozchode a niekoľkých mesiacoch v domácej ulite som si zaslúžila trochu rozmaznávania. Uháňala som na fiatke domov, keď sa zrazu rozpršalo. Stierače nestíhali a viditeľnosť bola zlá. Akoby to nestačilo, auto začalo tancovať na ceste, stratila som nad ním kontrolu. Zrejme pri mne stáli všetci svätí, že v protismere ani za mnou nešlo žiadne vozidlo. Dokelu, mám defekt, čo teraz?

V živote som nemenila pneumatiku na aute a od domova ma delilo dobrých 80 km. Otcovi som sa hanbila zavolať, rovnako aj svojmu ex, lebo by som ich „posadila na koňa“. Skúsim vymeniť pneumatiku podľa návodu na Youtube. Obliekla som si reflexnú vestu a rozložila výstražný trojuholník. To som už bola premočená do nitky a keď som začala nešikovne manipulovať s pneumatikou, bolo mi jasné, že budem musieť volať pomoc.