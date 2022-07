Vydávala som sa ako mladučká naivná modelka, ktorá sa z móla vrhla rovno do náruče charizmatického a svetaskúseného muža. Nepopieram, že aj dobre zabezpečeného… Dvadsaťročný vekový rozdiel mi vtedy pripadal šarmantný. Omámená radosťou a pýchou som priam cítila, ako prevyšujem všetky moje kamarátky.

Woman,Is,Lying,In,Bed.,Smiling,Caucasian,Lady.,Good,Sleep Zdroj: shutterstock

Čoskoro sa nám narodila dcéra a môžem povedať, že nasledovalo 5 krásnych rokov. A potom sa to stalo. V posteli už nebol mužom, začal mať problémy s erekciou. Záležalo mi na ňom, chcela som, aby sme to riešili spolu s odborníkom. O tom však nemohlo byť ani reči. Povahovo sa veľmi zmenil. Svoju mužnosť si kompenzoval tým, že sa krútil okolo mladých žien, zahŕňal ich vtipmi a komplimentmi, dokonca aj v mojej prítomnosti. Jasné, že z neho boli celé nadšené, veď na pohľad to bol stále atraktívny muž s dobrou postavou, chlapčenským úsmevom a so sebavedomým vystupovaním úspešného podnikateľa. Snažila som sa s ním komunikovať, vysvetlila som mu, že ma takéto správanie ponižuje, on mi však odporučil psychiatra.

Môj šarmantný manžel mi odporučil psychiatra. Zdroj: shutterstock

Moja najlepšia kamarátka vedela o všetkom. Súcitila so mnou a ako milovníčka adrenalínu usúdila, že by mi dobre padla zmena. Pozvala ma aj s dcérou na trojdňový splav s jej partiou. Najprv som si klepala na čelo, veď som veslo v živote nedržala v rukách, ale nakoniec ma prehovorila. Manžel napodiv nenamietal, asi preto, že s dcérou by nehrozilo, že by som sa „spustila“ a tak mi to prešlo celkom ľahko.