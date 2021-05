Druhá polka mája sa ponesie v duchu lásky. Niektoré znamenia zverokruhu budú mať to šťastie, že možno konečne nájdu svoju spriaznenú dušu. Chcete vedieť, ktoré to sú ? Čítajte ďalej...

Ilustračné foto Zdroj: pexels

Baran

Práve toto obdobie vám bude priať pretože Merkur sa začne spájať s Venušou vo vašej komunikačnej oblasti. To znamená, že je ideálny čas na zoznamovanie. Je jedno či pôjdete von do mesta s priateľmi a nadviažete tam kontakt so sympatický mužom, alebo môžete aktualizovať svoj profil na zoznamkách. Dôležité je, aby ste sa chopili príležitosti a nebáli sa spoznať niekoho nového. Je totiž veľká šanca, že to bude ten pravý!