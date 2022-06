Lyndsey Ashton bola normálne dieťa, až dokým sa jej nezmenil celý život. Kvôli svojmu vzhľadu musí denne bojovať s nenávistnými komentármi a nezmyselnými útokmi na jej adresu. Lyndsey pochádza z Okehamptonu v Devone a pracuje ako pokladníčka, momentálne je ale na materskej dovolenke a venuje sa svojmu malému desaťmesačnému synovi Flynnovi.

Pred nedávnom mala so svojím, teraz už manželom, prenádhernú svadbu, po ktorej už ako malá veľmi túžila, no bála sa, že sa jej kvôli svojmu vzhľadu nikdy nedočká. Opak bol pravdou a keď mala len šestnásť rokov, našla Jonathana a bola to láska na prvý pohľad. Ako informuje Život, pred dvoma rokmi ju požiadal o ruku a ešte v tom roku aj otehotnela prirodzenou cestou. Jej zdravotný problém mu nevadí, Lyndsey sa napriek všetkému snaží viesť normálny život a užívať si všetko dobré, čo jej napriek nepriaznivým vyhliadkam doprial.

