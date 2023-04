S manželom sme spolu štrnásť rokov. Okrem veľkej lásky nás dlhé roky spájala aj silná chémia, v posteli nám to skvele klapalo. V poslednom čase však náš vzťah prechádza veľkou zmenou a ja neviem, či je to normálne.

Neviem, či naše manželstvo má ešte nejakú budúcnosť. Zdroj: Shutterstock

Mám 39 rokov, manžel 41. Je nám spolu dobre, občas sa hádame, ale sú to len maličkosti. Zo začiatku sme sa hádali častejšie, bojovali sme so sebou, obaja sme chceli mať pravdu. Ako roky plynuli, naučili sme sa spolu vychádzať a robiť kompromisy. Aj v posteli je to bieda. Pred rokmi sme sa milovali naozaj často, sex bol fantastický. A dnes... Dnes sme radi, ak sa nám podarí zblížiť sa raz za mesiac/dva, občas sa stane, že sa nemilujeme aj tri mesiace - a ani si to nevšimneme! Mám taký zvláštny pocit, akoby sme si od seba "odvykli". Je to také smutné!

Neviem, či naše manželstvo má ešte nejakú budúcnosť. Zdroj: Shutterstock

Neobviňujem manžela, aj ja na tom nesiem svoj podiel viny. Som lenivá a takmer neustále unavená. Je pravda, že ani ja ho už nezvádzam, nechce sa mi. Vždy je akosi dôležitejší nejaký seriál, film či spánok. Ak spolu niečo pozeráme, o pár minút zaspíme a k sexu sa ani nedostaneme.

Viackrát som mu hovorila, že to nedopadne dobre. On sa o sexe odmieta rozprávať. Zvyčajne povie niečo vtipné, alebo ešte horšie, mlčí. Tvrdí, že ma miluje. Ale z nejakého dôvodu sa už navzájom nepriťahujeme. Čo s tým? Bojím sa, že si jeden z nás čoskoro nájde niekoho iného... Predstavujem si, že ma podvádza s milenkou a chce sa mi plakať, už len tá myšlienka príšerne bolí. Čo s nami bude?

Renáta

Neviem, či naše manželstvo má ešte nejakú budúcnosť. Zdroj: Shutterstock

Sexuológ radí:

V živote každej dvojice sa striedajú vášnivé a menej vášnivé obdobia. Nemusí to byť problém, ak to vyhovuje obom partnerom. Ak sa vaše názory na sexuálny život zhodujú, tak je takmer všetko v poriadku. Problém nastane vtedy, ak jeden z vás zatúži po častejšom sexuálnom kontakte, prípadne začne myslieť na neveru.

Neviem, či naše manželstvo má ešte nejakú budúcnosť. Zdroj: Shutterstock

V tomto prípade vám môže pomôcť iba otvorená a úprimná komunikácia. Snažte sa partnera vhodne spracovať, aby sa tejto téme nevyhýbal, aby bol otvorenejší. Ani jeden z vás sa nemá za čo skrývať, naučte sa hovoriť o svojich problémoch nahlas, aj (a najmä) o tých sexuálnych. Malo by to byť prirodzenou súčasťou zdravého vzťahu.