Ženy verejne nechcú priznať, že masturbujú. Je to dané tým, že dlhú dobu sa považovalo za normálne to, že muži môžu robiť všetko, zatiaľ čo ženy nič. Keď už sa nejaká odvážna priznala, bola okamžite považovaná za zvrhlú a úchylnú. Našťastie táto téma už prestáva byť a my vám prinášame zaujimavé fakty, ktoré ste možno ani netušili.

1. Koľkokrát chceme

Ženy majú jednu nespornú výhodu oproti mužom - dokážu prežiť niekoľko vyvrcholení v krátkom časovom úseku. Čiže ženy môžu pokojne tráviť upršaný deň v posteli a spoznávať svoje telo koľko sa im zažiada.

2. Niekedy stačí predstavivosť

Muži majú s vyvrcholením viac práce ako ženy. Nám stačí naša fantázia a orgazmus si vieme priviesť takmer kdekoľvek erotickými predstavami a sťahovaním svalov vagíny. A takto to možno prevádzkovať kedykoľvek a kdekoľvek.

3. Robia to všetky

Podľa mnohých výskumov, od seba úplne nezávislých, vyšlo, že väčšina žien masturbuje priemerne dvakrát až trikrát týždenne. Tie náruživejšie si to potom robia každý deň.

4. V manželstve masturbujeme menej

Podľa ďalších štúdií vraj po vstupe do manželstva obmedzíme masturbáciu a to približne o 15%. Čo nie je práve vysoké číslo, ale rozdiel to samozrejme je.

5. Najlepšie milenky

Ženy, ktoré samy masturbujú, sú vraj jedny z najlepších mileniek. Teda za predpokladu, ak sa o túto svoju slasť podelia so svojím partnerom. Muži to totiž vnímajú ako jednu z najerotickejších predohier vôbec. Niet sa prečo hanbiť, ide vlatne o vcelku prirodzenú vec.