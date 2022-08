Od našej maturity ubehlo 15 rokov, stali sa z nás tridsiatnici, a tak sme si povedali, že to chce niečo špeciálne. Stretávku sme zorganizovali na mieste nášho posledného stredoškolského výletu v jednom rekreačnom stredisku Malých Karpatoch. Namiesto chatiek z čias komunizmu so spoločnou umyvárkou sme dali prednosť neďalekému útulnému hotelu. Viacerí z nás, najmä tí, čo sme boli single, sme si ubytovanie zarezervovali na celý víkend. V blízkom amfiteátri sa konal hudobný festival, takže sme mali pred sebou 3 dni plné zážitkov.

Stretnutie po 15 rokoch od maturity bolo plné emócií. Zdroj: shutterstock

Stretnutie bolo plné emócií, väčšine spolužiakov sa život zmenil od základov. Hoci sa niektorí stihli už aj rozviesť a bolo fajn zistiť, že aj po toľkých rokoch sme stále tie isté decká zo 4. A. Nálada bola skvelá, no po polnoci sa väčšina rozlúčila a odišla za partnermi a rodinami. My ostatní sme ešte chvíľu posedeli, ale tiež sme neponocovali dlho. Šetrili sme si energiu na festival.

Na pódiu hulákali kapely, pivo tieklo prúdom, v tope, kratučkých šortkách a klobúku som sa cítila ako študentka. Všade bola tlačenica, každú chvíľu sme sa jeden druhému strácali. A v tom to prišlo. Zablýskalo sa a zahrmelo, spustil sa silný vietor. Strhla sa mela a každý sa ponáhľal do bezpečia. Ľudia do mňa sácali, nevidela som žiadnu známu tvár, začalo liať. Zrazu ma niekto chytil za ruku a ja som rozoznala známy hlas. „Poď, Monika!“ Bol to Kamil, ktorý ma prekvapil, že vôbec zostal s nami v hoteli, veď mal doma malé dieťa.