Do fitka v susednej dedine chodím 2-krát do týždňa po práci. Nemá síce ani klímu, ale je tam príjemná atmosféra. Majiteľ obsluhuje v bare a s každým sa pozná. Nedávno dovliekol predpotopné ventilátory, aby trochu rozháňali letnú horúčavu. Veľmi to nefungovalo a na naše doberanie odvrkol, že cvičenia v horúčave sú dnes hit. Máme to brať ako bonus zadarmo.

Vo fitku som si všimla nového zaujímavého muža. Zdroj: shutterstock

Občas sa objaví niekto nový, ako minule. Vysoký zaujímavý chalanisko okolo tridsiatky, so strniskom a sexi prižmúrenými hnedými očami. Nikoho si nevšíma, je plne sústredený na svoj výkon. Je mi však sympatické, že sa nesnaží na seba pútať pozornosť. Hoci tu „maká“ už mesiac, zatiaľ sa nemá do reči, ale občas o mňa ukradomky zavadí očkom. Vždy len tak, aby som si to nevšimla. Má však smolu, my ženy máme na tieto typy pohľadov šiesty zmysel.

Nerada chodím do fitka neskoro. Zatvára sa o deviatej, no dnes som sa zdržala v práci. Keď končím tréning, je pred pol deviatou a vo fitku sme traja. Majiteľ, sympaťák a ja. Upozorňuje fešáka, že pánske sprchy nefungujú, neodteká voda a ja si mám pohnúť kostrou, lebo za polhodinu zatvára. Ide upratať schodisko, dovtedy mám čas. OK, to stíham.