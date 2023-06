Je to bosorka? Vytŕčať z davu sa v minulosti nevyplácalo, niektoré ženy končili na hranici...

Príbehy o čarodejníkoch sú dnes v kurze a knihy či filmy s touto tematikou sa stávajú fenoménom. A to nielen tie o Harrym Potterovi, známe sú i mnohé iné, napríklad seriál Čas čarodejníc, vychádzajúci z knižného best­sellera od Deborah Harkness, alebo mnohé si pamätáme seriály ako Sabrina, mladá čarodejnica a Čarodejnice. Milujeme aj filmy, také Čarodejnice z Eastwicku sú kultové. No nie vždy to bolo takto. Mnohé ženy a niekedy dokonca i muži boli úplne neprávom označení za čarodejníkov alebo za bosorky, a to len preto, že sa vymykali zo svojej doby a z jej spoločnosti.

Salemské procesy

Zrejme každý počul o salemských čarodejníckych procesoch, ktoré medzi februárom 1692 a májom 1693 úplne ovládli myseľ členov uzavretej komunity puritánov v štáte Massachusetts. V súčasnosti sa historici zhodujú, že v nich zohralo úlohu niekoľko faktorov, a to davová psychóza, silne zakorenená kresťanská viera, frustrácia z dlhej zimy, ale aj vybavovanie osobných sporov. Medzi poslednými odsúdencami na smrť bola aj vtedy len 22-ročná Elizabeth Johnson. Než ju stihli obesiť, vtedajší guvernér Massachusetts William Phipps dal čarodejnícky tribunál rozpustiť a celé šialenstvo tak ukončil.

Očistili ich

Takmer hneď po skončení salemskej hystérie sa príbuzní popravených začali dožadovať spravodlivosti a očistenia ich mena. A Elizabeth Johnson je jediná, ktorej to ešte stále nebolo dopriate. K popularite prípadu prispela divadelná hra z pera Arthura Millera Čarodejnice zo Salemu, ktorá bola niekoľkokrát sfilmovaná. V roku 1996 si v snímke zahrali Daniel Day-Lewis a Winona Ryder. Príbeh verne zachytáva psychózu, ktorej vtedy Salem podľahol.

Čarodejnica z Keithu

Šialenstvo okolo čarodejníc sa strhlo aj v Škótsku na sklonku 16. storočia. Vtedajší škótsky kráľ a zarytý katolík Jakub VI. takisto prepadol dobovej čarodejníckej horúčke. Sám vypočúval rad obvinených v čarodejníckych procesoch a dokonca napísal teologický spis s názvom Daemonologie, v ktorom lov čarodejníc obhajuje ako vôľu božiu. Prvé z mnohých škótskych procesov boli tie v severnom Berwicku, ktoré sa začali v roku 1590, trvali dva roky a v rámci ktorých bolo zatknutých vyše 100 ľudí.

Priznala sa

Medzi nimi bola aj Agnes Samp-son, známa ako čarodejnica z Keithu. Tam pôsobila ako pôrodná baba a hovorilo sa o nej, že vie uzdravovať. Z toho, že je čarodejnica, ktorá organizuje sabaty a dokáže rozpútať ničivé búrky, ju obvinila jedna z obvinených. Agnes vypočúval sám Jakub VI. Žena najprv všetky obvinenia popierala a ani kráľ v jej vinu neveril. Po niekoľkodňovom mučení sa však zničená vdova v dôsledku týrania priznala k všetkému. Agnes skončila na hranici a legenda hovorí, že jej holohlavý duch sa dodnes zjavuje na miestach, kde počas života pôsobila. Strašidelné!

Vzdelanie proti božej vôli

Vedeli ste, že za bosorku občas označovali aj ženu, ktorá sa od ostatných dievčat v dedine líšila len tým, že vedela čítať a písať? Emma Willard mala na svoju dobu naozaj „pekelné“ šťastie, a to preto, že sa narodila do rodiny pokrokového otca. V pätnástich rokoch ju poslali do školy a o dva roky neskôr v nej už Emma vyučovala. Nakoniec sa stala jej riaditeľkou. Odsťahovala sa do Vermontu a časom založila dievčenskú školu vo vlastnom dome. Roku 1819 zostavila plán na zlepšenie dievčenského vzdelávania, v ktorom okrem iného navrhovala, aby dievčenské vzdelávacie zariadenia dostávali od štátu rovnakú finančnú podporu ako tie mužské. No dočkala sa iba niekoľkých vyhlásení, že vzdelaná žena je proti božej vôli. Nakoniec však snahy zapálenej kantorky podporil newyorský guvernér a umožnil jej založiť prvú inštitúciu v Spojených štátoch, ktorá ženám poskytovala vyššie vzdelanie. Dodnes je známa ako Škola Emmy Willardovej.

Žítkovské bohyne

Bylinkárky a pôrodné baby často čelili obvineniu z čarodejníctva, hoci druhým len pomáhali. Ani u nás na Slovensku to nebolo inak. Žítkovské bohyne z Moravských Kopaníc preslávila spisovateľka Kateřina Tučková rovnomenným románom. Boli to vychýrené vešt­kyne, liečiteľky, ale aj zaklínačky, ktorých povesť si doteraz pamätá mnoho ľudí od Záhoria až po Žilinu, pričom boli známe až vo Viedni. Vedeli pričarovať lásku vytúženej osoby, ale aj rozohnať divokú búrku. Ľudia ich nazývali bohyňami a ich umenie bohovaním.

Moderná čarodejnica

Viete, čo je Wicca? Je to najrozšírenejšia náboženská organizácia spojená s čarodejníctvom, považovaná za novopohanské hnutie. Za jednu z jej hlavných osobností a veľkňažku amerických wiccanov je považovaná čarodejnica Laurie Cabot, vlastným menom Mercedes Elizabeth Kiersey. Tá sa už odmala zaujímala o mágiu. V 70. rokoch sa začala obliekať do čiernych šiat a sama sa označila za čarodejnicu. Odsťahovala sa do Salemu a v roku 1971 si tam otvorila prvý miestny čarodejnícky obchod, v ktorom predávala bylinky, tarotové karty, šperky a iné magické veci. Ten sa aj vzhľadom na históriu miesta stal vyhľadávanou turistickou atrakciou. Dnes jej podnik funguje už iba ako e-shop. Keď v 80. rokoch uzrela svetlo sveta komédia Čarodejnice z Eastwicku, Laurie v reakcii na úspech snímky založila Ligu čarodejníc, ktorej cieľom až do dnešných dní je uvádzať na pravú mieru, čo sú moderné čarodejnice a čo reálne praktizujú. Aj dnes sa venuje magickej praxi, ale pre vysoký vek pôsobí iba online.

Svätojánske čarovanie

Už 24. júna nás čaká svätojánska noc. Podľa tradície sa objavuje nielen dobrá, ale i zlá, teda nečistá sila. V tento večer veštby vychádzajú veľmi presne. Ak máte možnosť, dajte si vyveštiť. Takisto kúpanie v rieke má veľkú moc a človek potom bude zdravý po celý rok. Známe skákanie cez vatru vraj odháňa 40 chorôb a zbavuje neplodnosti. Mnohé mamičky vo vatre pália šaty chorých detí, aby sa im uzdravili. Patrónkou júna je Juno, ktorá vládne dažďu a je mimoriadne dobroprajná k ženám. Aj preto je jún veľmi naklonený ľúbostným čarom. Bylinky natrhané na svätého Jána majú čarovnú moc – a nemusí v tom byť žiadna mágia. Napríklad ľubovník bodkovaný je práve teraz na začiatku kvitnutia a jeho vňať má najvyšší obsah liečivých látok. Trhajte ho zrána, len čo oschne rosa, ešte kým naň nezasvieti silné slnko. Poslúži vám proti depresiám a posilňuje imunitu.