Vety typu – „ja nie som banka, peniaze nekradnem“ alebo „nie som tvoja kamarátka, nebuď na mňa drzá“, „keď budeš mať 18, rob si, čo chceš“ sú také bežné, že nad nimi len mávneme rukou. Ale sú aj nebezpečné vety, ktoré v nás upevňujú stereotypné vnímanie ženskosti, a to už nie je najlepšie. Ak aj vy hovoríte svojim dcéram toto, urobíte lepšie, ak to viac robiť nebudete.

1. Pre krásu treba trpieť

Prečo by sme mali trpieť a ešte pre krásu? Okrem absurdnosti tohto výroku sa učíme, že iba krásne máme cenu a tá krása niečo stojí. Hlúposť. Áno, môžu nás bolieť nohy z vysokých opätkov, možno vtedy naozaj aj trpíme, ale inak túto vetu vôbec nepoužívajte. Narušíte tým prirodzené sebavedomie dieťaťa.

2. Keď budeš matka, pochopíš to

Chápeme, že nám to mamičky hovoria, aby sme ich zodpovednosť za nás lepšie pochopili, ale nie všetky ženy chcú a môžu byť matkami. To znamená, že tie, ktoré deti nemajú, niektoré veci nemajú šancu pochopiť? Okrem toho vo vete je skryté povedomie, že každá žena bude automaticky matkou, akoby to nebolo slobodné rozhodnutie. Takisto sa podsúva, že nebyť matkou znamená byť menejcenná a menej chápavá.

3. Toto dámy/dievčatá nerobia

Prekliata veta, nemyslíte? A prečo by dievčatá, slečny, dievčatká nemohli robiť to, čo chlapci? Majú azda muži patent na niektoré koníčky, činnosti, povolania? Táto fráza jednoznačne narobí viac zla než dobra.