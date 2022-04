Za 6 mesiacov schudla vyše 20 kilogramov. Nepomohla jej k tomu žiadna zázračná diéta ani hladovka, píše Život. Keď sa jej narodila dcérka Viky, jej každodenný kolobeh sa zmenil. Prebaľovanie, kŕmenie, uspávanie a každý deň dookola to isté.

„Cez deň som rýchlo niečo zjedla, nepozerala som až tak na stravu, sústredila som sa na dieťa. Keď malá zaspala, ja som sa začala odmeňovať. Čo som videla, to som jedla. Najväčším prehreškom boli sladkosti, čokolády. Večer som si vynahradila všetko. Jedla som bezhlavo, pečivo, vyprážané jedlá… To sa rýchlo ukázalo aj na váhe,“ spomína si mladá mamička na večerné prejedačky.

„Vravela som si, dám si pizzu a pôjdem na spining. Hoci som cvičila, necítila som sa dobre vo svojom tele, kilá robia svoje.“ Keď si nedokázala zapnúť obľúbené oblečenie, vedela, že to takto ďalej nemôže ísť. „Pri pohľade do zrkadla som videla, že som veľká. Schovávala som sa vo veľkom oblečení. Pomaly som sa už do ničoho nezmestila. V jeden deň som si preto povedala dosť a kompletne som zmenila životosprávu.“