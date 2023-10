Nedávno som si tu prečítala o endometrióze. Prečo sa to u niektorých žien deje, že sa endometrium dostane mimo brušnú dutinu? Prečo k tomu dochádza a prečo sa to niektorým stáva a iným nie? Sú na to niektoré ženy náchylnejšie? Čitateľka Mia

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Zdroj: archív

Príčina vzniku endometriózy nie je úplne jasná. Existuje určitá predispozícia, napríklad pri hormonálnych poruchách, poruche imunity. Najčastejší výskyt endometrióz býva povrch vaječníka a vajcovodov, na pobrušnici, maternici – jej svaloviny. Častý výskyt je oblasť medzi konečníkom a pošvou. Môže byť aj naraz v opisovaných miestach. Ide o odlúpenú sliznicu vnútra maternice, ktorá sa dostáva na opisované miesta. Obezita, fajčenie, alkohol sú tiež rizikové faktory. Najčastejšie sa prejavuje bolesťami, napríklad pri pohlavnom styku, menštruácii, silnej menštruácii a tiež netreba opomenúť problém s otehotnením, ale aj mimomaternicovú tehotnosť. Pri diagnóze pomáha magnetická rezonancia, ultarzvuk, laparoskopia, laboratórne vyšetrenia a následná liečba.

