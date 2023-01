SOKOL 21. marec - 19. apríl

Sokol je rýchly, obratný a plný asertivity. Nič také ako nemožné neexistuje – nenechá sa odradiť neúspechmi. To z neho robí rodeného vodcu, pretože svojou energiou dokáže strhnúť každého. Pozor však na jeho ostré pazúry a zobák. Ak prejde do útoku, všetka jeho energia sa vybije v očistnej búrke. Potom je s diplomaciou (a uvažovaním) koniec a vypovedané slová by ste si nemali brať veľmi osobne.

Bude sa snažiť presadiť aj vo vzťahu. Jeho ohnivý temperament môže poskytnúť vzrušujúce hodiny v perinách, no v každodennom živote – v spojení so zdravou porciou žiarlivosti – to môže byť pre jeho partnera vyčerpávajúce. Ako dobre, že sokol si vie umne poradiť s odporom. Jeho partner by mal mať rozhodne hrubú kožu a zdravé sebavedomie.

BOBOR 20. apríl - 20. máj

Bobra najlepšie vystihuje spoľahlivosť, dôkladnosť a vytrvalosť. Je staviteľom a potrebuje dôslednosť a istotu, aby rozvinul svoj tvorivý potenciál. Potom dokáže vykúzliť domov z hromady trosiek a skúsi to znova, dokonca aj po ťažkých (emocionálnych) neúspechoch. Na druhej strane nerád riskuje a zmeny má rád len vtedy, ak v nich jasne vidí výhody.

V láske bobor oceňuje dôslednosť. Zostať mu verný nie je obzvlášť ťažké, pretože je to zmyselný milenec. Ak má však dôvod na podozrenie, s týmto totemom si netreba zahrávať, kurz maznania naberie rýchly koniec.

JELEŇ 21. máj - 20. jún

Jeleň sa pohybuje životom citlivo a bezstarostne, stále hľadá nové podnety. Komunikácia so svojimi blížnymi je preňho inšpiráciou. Zaujíma sa o širokú škálu tém, rozhovor vedie s ľahkosťou jemu vlastnou, je súcitný a chápavý. Nechce však ísť moc hlboko, pretože by ho to mohlo vzdialiť od novej skúsenosti – a tých je pri jeho tempe veľa. Toto rýchle tempo života však niekedy spôsobuje zlý spánok a pocit neustáleho napätia.

Jelene radi flirtujú a rýchlo nadväzujú kontakty. Vo vzťahu sú priateľskí a nápadití. Za správnych okolností občas prižmúria oči nad pošmyknutím. Radi si však užijú aj drobné vzrušenie mimo domova.