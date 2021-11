Tieto dve znamenia si užijú naozaj nezabudnuteľný zvyšok jesene. Partner má pre nich veľké prekvapenie.

BLÍŽENCI

Možno si o partnerovi ani neviete predstaviť, že sa v ňom ukrýva aj beznádejný romantik, ale čoskoro budete mať príležitosť spoznať aj túto časť jeho osobnosti. Máte sa na čo tešiť, čaká vás naozaj nádherné požiadanie o ruku. Zažijete niečo, čo vám budú závidieť všetky kamošky!

Bude to romantická jeseň. Zdroj: Shutterstock

RYBY

oľkokrát ste si už tú scénu predstavovali... Vaša romantická duša túži po originálnom vyznaní lásky spojeným s požiadaním o ruku. Túto jeseň sa konečne dočkáte, partner vám položí osudovú otázku. Nebuďte však nervózni a nemyslite stále len na to, kedy to už urobí. Nechajte to na okolnosti, inak budete zbytočne sklamaní. Tešte sa z toho, čo ste spolu doteraz vybudovali, neočakávajte priveľa a neurazte sa, ak sa realita bude líšiť od vašich divokých predstáv. Namiesto toho si užite každú sekundu svojich zásnub, rozhodne budú stáť za to!