Ak nájdete TOTO na zemi, určite to nezdvíhajte! Najmä TÚTO jednu vec, môže to dopadnúť zle...

Iste sa už každému stalo, že išiel po ulici a pri pohľade na zem jeho pozornosť upútal nejaký predmet. Niektoré veci sú schopné absorbovať energiu svojho majiteľa, a to nielen pozitívnu, ale aj negatívnu! Takýmito zdanlivo nevinnými predmetmi si môžete narobiť veľa škody. Ak uvidíte ležať na ulici nasledujúce veci, radšej ich nezdvíhajte...

Kľúč

Odnepamäti je kľúč symbolom tajomstva. V prípade, že ho zdvihnete zo zeme, neberte si ho domov. Cez kľúč si prinesiete zlé vibrácie z miesta, odkiaľ pochádza, a do vášho príbytku prinesie nešťastie. Odolajte pokušeniu zdvihnúť ho a radšej ho zďaleka obíďte.

Krížik

Tento najsilnejší talizman je veľmi silne spätý s osudom svojho majiteľa. Dokonca sa hovorí, že ak od niekoho prijmete kríž, beriete na seba jeho osud a okrem toho po dotyku získate všetky jeho neduhya hriechy. Keď ho nájdete na ulici, určite sa ho nedotýkajte. Ak ho však už zdvihnete, nenoste ho na krku. Je nutné odniesť ho čím skôr do kostola. Z bezpečnostným dôvodov ho nenechávajte doma.

Mince

Drobné „peniažky“ zo zeme dvíhame najčastejšie. No kovové mince silne vpíjajú energiu. Kým je v nich ukrytá tá pozitívna, je veľmi nepravdepodobné, že by ste ich našli na ulici. Také sa totiž menia na talizman pre toho, kto ich vlastní, a zostávajú u svojho majiteľa. Ale v tých na zemi je množstvo nečistej energie, a ak si ich dáte do peňaženky, prenesiete z nich všetko na seba. Ovládnite svoju túžbu a radšej ich nechajte ležať tam, kde ste ich videli.

Ihla

Všetko, čo je spojené so šitím, rozhodne nedvíhajte. Napríklad ihlu, gombík či špendlík. Ihla je spojená s energetickými útokmi a rôznymi voodoo rituálmi. Od tých sa radšej držte ďalej. Neprinášajú nič dobré a sú symbolom ubližovania a zlých vibrácií.

Zrkadlo

Zrkadlá majú v mágii svoje miesto a určitú silu. Hoci najmä nám ženám môže prísť lákavé vziať si zrkadlo a dať ho do kabelky, lebo sa nám predsa zíde, nerobte to. Jeho povrch má totiž schopnosť absorbovať všetko z ľudí, ktorí sa doň pozerali. Energiu, udalosti, nešťastie. Môže to byť veľmi nebezpečné, preto ak chcete zrkadielko, zvoľte vždy čisto nové.



Hrebeň

Je nepravdepodobné, že by niekto zdvihol cudzí, použitý hrebeň a ešte k tomu zo zeme, no nie je to nemožné. Keď už zavriete oči nad hygienickým hľadiskom, sú to práve hrebene, do ktorých sa ukladajú pôvodné myšlienky toho, kto sa s nimi česal. Pomocou hrebeňa, ktorý sa dotýka vlasov, sa prenesú na kohokoľvek iného. Či už beriete do úvahy hygienu, alebo aj nie, hrebene nezdvíhajte za žiadnych okolností.