Anketa V ktorom mesiaci ste sa narodili? Január 7% Február 9% Marec 10% Apríl 8% Máj 9% Jún 10% Júl 9% August 9% September 9% Október 8% November 6% December 6% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Január

Januárové ženy sú rodené líderky. Ste nezávislé a analytické bytosti, oplývate šikovnosťou a kreativitou a to je pre vás dokonalá kombinácia. Máte zjavnú charizmu čím vyčnievate z davu a ľudia vás radi nasledujú. Inklinujete k tradičnejšiemu životu než ostatí. Aj keď ste tichšej povahy, ľahko sa nadchnete pre vec. Ľudí okolo seba robíte rada šťastnými, nesústredíte sa na nedostatky a slabosti iných. Máte pevné zdravie, čo sa týka závažnejších ochorení, no dostane vás obyčajné prechladnutie. Po stránke financií ste opatrná a kým za niečo utratíte peniaze, vždy si to poriadne rozmyslíte.

Osobnostné rysy narodených v januári: seriózni, rezervovaní, motivovaní, pozorní, spoločenskí, tvrdohlaví