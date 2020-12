Vplyvom astrálnej dynamiky sa naše myslenie bude do konca decembra výrazne meniť. Veci okolo seba začneme vnímať z trochu iného uhla. Vplyv astrologických javov budeme rozhodne cítiť, či sa nám to páči alebo nie. Jednou astrálnou udalosťou bude prechod Merkúra zo znamenia Škorpióna do znamenia Strelca. Toto obdobie potrvá od 1. do 21. decembra. Do začiatku tohto obdobia bola typická tichšia, miernejšia komunikácia, to sa teraz zmení.

Čo nás čaká a neminie v decembri? Zdroj: Shutterstock

Neistotu a tajomnú atmosféru nahradí extrovertné, otvorené, hlučnejšie obdobie. Budeme cítiť potrebu zapájať sa do veľkých rozhovorov, zatúžime po nových dobrodružstvách, budeme chcieť vyjadriť svoj názor nahlas a veľmi rozhodne. Strelcova energia v nás vyvoláva chuť zabávať sa, zažiť niečo nové. Rozhovory s ľuďmi môžu odštartovať dôležité diskusie o spoločnosti a kariére. Budeme vnímať veľmi intenzívne emócie.

14. decembra nás ovplyvní Nov Mesiaca, témou číslo jeden sa pre nás stanú pracovné povinnosti a kariéra. Budeme sa chcieť ďalej vzdelávať, postúpiť v kariérnom rebríčku, dokázať nadriadeným, že na to máme.

Čo nás čaká a neminie v decembri? Zdroj: Shutterstock

Do 15. decembra sa vo Venuši, planéte lásky, ukrýva harmónia a rovnováha. Neskôr planéta prejde do znamenia Strelca, ale kým zostáva v Škorpiónovi, budeme cítiť väčšiu žiarlivosť, manželstvá aj romantické vzťahy sa môžu ocitnúť v nebezpečenstve. Trojica zložená z Venuše, Merkúru a Slnka v znamení Strelca nás povzbudí k tomu, aby sme nevnímali tak intenzívne problémy okolo seba a nedodržiavali pravidlá.

Keď Saturn prejde cez znamenia Kozorožca, odštartuje sa nové 20-ročné obdobie, ktoré veľmi ovplyvní naše životy. Dostaneme šancu opustiť prísne pravidlá, ktoré doteraz riadili naše správanie a môžeme tiež zabudnúť na minulé krivdy a neúspechy - a nič sa nevráti z toho, čo sme v tomto predchádzajúcom 20-ročnom období zažili!