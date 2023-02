Elixír vášne

Potrebujete striebornú mincu, ktorú noste na tele až do splnu. Potom si ju položte na dlaň a vystavte mesačnému svetlu. Kým sa minca nabíja mesačnou silou, predstavte si svojho vyvoleného čo najintenzívnejšie. Predstavujte si konkrétne situácie, vizualizujte si, ako sa objímate, láskate či bozkávate. Pomocou nabitej striebornej mince dodajte energiu lístkom šalvie a bazalky. Potrebujete z oboch bylín toľko lístkov, aby pokryli dná dvoch pohárov na stopke. Na dno pohárov vložte listy, zalejte medovinou a nechajte hodinu lúhovať. Potom elixír vypite so svojím partnerom a túžba po milovaní sa veľmi rýchlo dostaví.

Zdroj: shutterstock

Magické uzly lásky

Vezmite si hodvábnu stuhu dlhú 2,44 metra, pre milostnú mágiu ideálne červenej farby. Najlepším obdobím na čary na privolanie lásky je, keď mesiac pribúda alebo je v splne. Najskôr sa umyte v kúpeli, do ktorého nalejete trochu ružového olejčeka. Potom si oblečte pohodlné šaty z prírodného materiálu, najlepšie tiež červené. Vyberte si pokojnú miestnosť a pohodlne sa v nej usaďte. Pred kúzlom sa najskôr skoncentrujte a sústreďte na svoj cieľ. Vezmite stuhu a na jednom konci urobte uzol so slovami: „Prvým uzlom sa kúzlo začína.“ Predstavte si osobu, po ktorej túžite. Druhý uzol zviažte na opačnom konci stuhy, a to vo chvíli, keď bude vaša predstava jasná a intenzívna. Pri tom vyslovte: „Druhý uzol kúzlo uskutočňuje.“ Tretí uzol uviažte uprostred so slovami: „Tretí uzol všetko potvrdí.“ Potom viažte uzly kdekoľvek po stuhe, ale pamätajte si, v akom poradí, a vyslovujte: „Štvrtým uzlom silu zhromaždím. Piatym uzlom kúzlo ožije. Šiestym uzlom kúzlo upevním. Siedmym uzlom kúzlo spečatím. Ôsmy uzol viaže osud. Deviaty uzol mi dá, čo je moje.“ Pri viazaní každého z uzlov znova vizualizujte cieľ svojho kúzla. Aby sa naozaj naplnilo, každý nasledujúci deň rozviažte jeden z uzlov. Je nutné rozväzovať ich v rovnakom poradí, v akom ste ich zaväzovali. Aj pri rozväzovaní sa sústreďte na to, čo ste si priali pri ich viazaní. Potom zostáva už len čakať, či sa milostné čarovanie podarilo.

Zdroj: Shutterstock

Milostný prášok

Dve hodiny po zotmení rozdrvte na prach muškátový oriešok, sušené kvety jazmínu, ruženín a lastúry z ustríc. Pri drvení si predstavujete milovanú osobu a ako ju objímate. Prášok vložte do plátenného alebo hodvábneho vrecúška. Na druhý deň posypte prah a rohožku domu alebo bytu, kde vytúžená osoba býva, aby po ňom bola nútená prejsť. Zvyšok prášku noste pri sebe, kým sa váš zámer nesplní, potom ho vysypte do tečúcej vody.

Zdroj: Shutterstock

Kúzlo príťažlivosti

Jednu lyžicu semienok kôpru najskôr začarujte myšlienkou na cieľ, ku ktorému vám majú dopomôcť, teda na osobu, po ktorej túžite. Potom celú lyžicu semienok kôpru vysypte do teplého kúpeľa a nechajte pôsobiť približne pol hodiny. Po kúpeli sa už nesprchujete, iba osušte uterákom. Tento kúpeľ podporuje vaše vyžarovanie a príťažlivosť. Už vám nik neodolá.