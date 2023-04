ANKA sa pýta: Chcem mať veci pod kontrolou, stratím manžela opäť?

Manžel sa dlho sťažoval, že ho doma sekírujem, až si našiel milenku, o ktorej som dlho nevedela, hoci sa predtým vyjadroval, že som ako stíhačka. Viedlo to takmer k rozvodu, dala som mu jednoznačné ultimátum, dokonca na niekoľko mesiacov odišiel z domu. U jeho slečny sa mu však príliš nedarilo, zrazu musel on obskakovať niekoho, nemal ten servis ako doma, tak sa rád vrátil. Nejako sme to urovnali, ale ešte je to medzi nami trochu napäté. Rozmýšľam, či je to moja vina a či sa to môže zopakovať. Mám rada doma veci pod kontrolou a to už asi nezmením. Mám však rada aj manžela a chcela by som sa vyhnúť tomu, čo sa nám prihodilo.

VEŠTKYŇA odpovedá: Naučte sa rozlišovať, na čom skutočne záleží!

Nemusíte zmeniť všetko, ale mali by ste pomeniť aspoň niečo. Ak sa k vám manžel vrátil, tak aj preto, že dokázal oceniť to, čo robíte, aj keby vám to priamo nepovedal. Ak mal pocit, že ste mu stále v pätách, tak mu doprajte viac voľnosti. Ak tvrdil, že ho sekírujete, tak nechajte niektoré záležitosti, aby fungovali podľa jeho predstáv, aj keby sa líšili od vašich. Nemusí to byť pre vás ľahké, ten pocit, že ho vždy a všade treba strážiť alebo po ňom naprávať veci. Sú záležitosti zásadné a nepodstatné. Ak o niečo bojovať, tak o to prvé. To, čo nie je až také dôležité, nechajte plávať, aj keď možno s ťažkým srdcom. Čím lepšie to dokážete rozlíšiť, tým sa vyskytne menej priestoru na konflikt. A už to môže byť výrazný posun dopredu.