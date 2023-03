DANKA sa pýta: Má šancu náš divoký vzťah?

Brali sme sa z veľkej lásky, ale potom prišlo obdobie veľkých hádok, keď sme sa tak dohádali, že sme istý čas ani nebývali spolu. Hoci sme zostávali manželia, každý z nás skúšal aj vzťah s niekým iným, ale k ničomu to neviedlo. Máme sa stále radi, to srdiečko tam je, ale je to veľmi divoký vzťah. Rozhodli sme sa opäť byť spolu, ale obávam sa, že by to mohlo skončiť tak ako predtým. Dá sa s tým niečo robiť?

VEŠTKYŇA odpovedá: Skúste obrúsiť ostré hrany a ovládajte sa!

Prešli už nejaké roky, na mnohé veci sa môžete pozerať inak ako v minulosti, takže vždy je šanca, že to, čo bolo pre vás "životne dôležité", už teraz nebude také podstatné. Takže áno, vždy je možnosť s tým niečo urobiť. Za tie roky sa už poznáte, mali by ste vedieť, ktoré sú to tie trecie plochy, ktoré viedli k hádkam. Tam to potrebujete obrúsiť. Vyhradiť si niečo, kde toho druhého nepustíte, a niečo, kde bude rozhodujúci hlas toho druhého, aby to urobil podľa svojich predstáv. Predtým ako sa dostanete do konfliktu, zadržať dych či počítať do desať a porozmýšľať, či je naozaj potrebné pre to na seba štekať. Samozrejme, netýka sa to dôležitých rozhodnutí, tie by mali byť spoločné. Ale najviac vedia zbytočne "vytočiť" maličkosti, nad ktorými by ste možno inokedy mávli rukou. Začnite s nimi.