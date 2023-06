DANKA sa pýta: Chcem sa usadiť, mám najprv ukončiť vzťah-nevzťah?

Vážny vzťah som tak dlho odkladala, až sa minuli všetci použiteľní muži, ktorých som mala vo svojom okolí. Niekto nechcel čakať, či sa niečo zmení, niekto mal podobný postoj k vzťahom ako ja. Problémom je, že mi to čím ďalej tým viac chýba. Mám priateľa, ale ten je nastavený na systém “užívaj si, to stačí”. Keďže ma s ním stále spájajú, tak sa okolo mňa ani nikto ďalší nekrúti. Nechcem to s ním skončiť, vie byť aj mojou oporou, chýbal by mi. Zdá sa mi ale, že som zamrzla na mieste, že z toho nie je východisko. Čo sa s tým dá robiť?

VEŠTICA odpovedá: Skôr než niečo podniknete, skúste mu dať šancu!

Ak chcete niečo zmeniť, musíte ísť zmene v ústrety. Otázka je, či sa máte niečoho (či skôr niekoho) vzdať, aby ste sa posunuli. To sa však môže skončiť aj tým, že sa nielenže neposuniete, ale zostanete osamote. Ak máte priateľa a ešte ak ho máte aj rada, tak by ste sa mali najskôr pokúsiť pracovať na tomto vzťahu. Možno sa to ukáže ľahšie, ako si myslíte, lebo názory sa menia, nielen tie vaše, ale aj ľudí okolo vás. Možno sa tiež pýta sám seba, čo ďalej, len ste si to ani jeden nepovedali. Pretože seknúť so vzťahom je relatívne jednoduché a môžete to urobiť hocikedy. Lenže potom by ste mohli ľutovať, že ste skončili niečo, čo ešte mohlo naďalej žiť. V každom prípade, ak nebudete robiť nič a iba čakať na nejakého rytiera na bielom koni, nielenže sa nemusí dostaviť, ale vás to akurát oberie o čas a životnú energiu. Začnite tým, že si so svojím priateľom pohovoríte nielen o súčasnosti, ale najmä o budúcnosti.