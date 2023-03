JÚLIA sa pýta: Ako mu mám naznačiť, že mám o neho stále záujem?

Chodili sme spolu na vysokej škole, potom sa náš vzťah tak nejako vytratil, keď sme sa obaja rozbehli do zahraničia. Aj sme si písali, potom to prestalo. Malo som vonku jeden vzťah, ktorý nevyšiel a o ňom som tiež počula, že si začal niečo s našou spolužiačkou. Po niekoľkých rokoch sme sa stretli na jednom pracovisku, aj sme sa zvítali ako kamaráti, občas káva či obed, nejaké spoločné spomienky. Zisťujem však, že mi stále nie je ľahostajný. Neviem ale, ako mu to mám povedať. Viem, že nikoho teraz nemá, ale ani neprejavil ochotu, že by náš vzťah chcel posunúť od kamarátstva tam, kde bol predtým. Mám to už nechať tak?

VEŠTKYŇA odpovedá: Nemá zmysel otáľať, spýtajte sa priamo!

Nie, nenechávajte to tak. Boli časy, keď ste boli intímni priatelia, tak by ste sa ho nemali báť opýtať na hocičo. V čom máte problém, je obava z odmietnutia. Máte na výber. Buď budete mať stále hlavu plnú myšlienok, čo by bolo, keby bolo, alebo sa priamo spýtate a vyjavíte mu svoje city. Nemá zmysel čakať. Ak niečo chcete, tak sa aj usilujte. Ak vás čaká odmietnutie, budete aspoň vedieť na čom ste. Boľavé srdiečko by ste mali tak aj tak - aj keby ste sa nespýtali a trpeli, že nie ste s ním, aj keby ste dostali košom. V tom druhom prípade aspoň viete, ako sa zariadiť a prebolí to skôr, než keby ste sa naďalej trápili s platonickou láskou. Dokonca by to bolo ešte boľavejšie, keby išiel za nejakou inou a vy ste si vyčítali, že ste mu o svojich citoch nič nepovedali.