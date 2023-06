LENKA sa pýta: Má zmysel čakať, kým priateľ zmení názor?

Nikdy som nebola vydatá, s priateľom sme žili spolu bez papierov, každý mal dieťa z predchádzajúceho vzťahu. Pred časom odišiel do zahraničia, aby niečo zarobil, tam si však našiel novú priateľku. Bola som z toho smutná, aj som sa to pokúšala dať dohromady, ale nevyšlo to. Nerozišli sme sa v zlom, požiadal ma, či by som sa postarala o jeho syna, ktorý si na mňa i na moju dcéru zvykol. Nevidela som v tom problém, mám malého rada, posiela nám dosť peňazí, ktoré nám pomáhajú. Trochu aj dúfam, že si to rozmyslí a keď sa raz vráti, opäť budeme spolu. Má význam čakať? Nemala by som problém nájsť si nového priateľa, ale zatiaľ nechcem.

VEŠTKYŇA odpovedá: Nestrácajte čas snívaním

Žijete v zvláštnom trojuholníku, ktorý nie je bežný, ale zdá sa, že ste si našli svoj spôsob života, ktorý vám v tomto momente vyhovuje. Nemali by ste sa však upierať na to, že sa všetko vráti do pôvodného stavu. Aj keby váš bývalý priateľ prišiel, nemusí sa vrátiť kvôli vám, ale pre syna. Ak ho máte rada, tak by to bol rovnako bolestný odchod, ako keď sa skončil váš vzťah. Mali by ste myslieť na to, že dnešná situácia nemusí vydržať dlho a strácať čas snívaním nemá zmysel. Ide len o to, aby ste zladili svoju situáciu s prípadným ďalším vzťahom. Nemusíte sa nikam ponáhľať, ale nie je potrebné ani otáľať. Nič nerobte nasilu, nechajte to plynúť a časom sa ukáže, kam vás to posunie.