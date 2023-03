LUCIA sa pýta: Je dobrý krok vhupnúť do vážneho vzťahu?

Mám za sebou viac neúspešných vzťahov, okrem iného aj preto, že som pracovne veľmi vyťažená. Aj keď som sa snažila hľadať niečo trvalé, nakoniec sa to vždy rozpadlo. Mám priateľa, s ktorým sa občas stretávame, je nám spolu dobre. Nedávno ma prekvapil s ponukou, že by sme mohli spolu bývať a tvoriť aj navonok pár. Ženiť sa nechce, ale aj pre rôzne spoločenské príležitosti by ma chcel mať po svojom boku ako oficiálnu partnerku. Neviem, či na to prikývnuť, je to predsa len vážne rozhodnutie. Ešte raz - je nám spolu dobre, ale zase máme doteraz každý svoje súkromie. Čo s tým?

VEŠTKYŇA odpovedá: Bojíte sa zranenia a ďalšieho stroskotania

Ak to neskúsite, tak to nezistíte. Otázka je, či skôr nemáte obavy, že to, čo ste si časom vytvorili - nezáväzný vzťah, ktorý nevedie síce nikam, ale poskytuje vám nejakú oporu - sa týmto neposunie niekam bližšie k citom, kde by ste boli zraniteľná. Navyše, ak máte svoje zvyky, musíte ich v partnerskom vzťahu narušiť. To tiež môže byť náročné, tak pre vás ako aj pre vášho partnera. Ďalšou obavou môže byť to, že ak tento vzťah posuniete ďalej a nevyjde to, tak sa priradí k vašim predošlým neúspešným pokusom. Áno, môže to opäť zabolieť, ale za pokus to stojí. Priateľ k tomu pristupuje racionálne, urobte to aj vy, s rozumom, krok za krokom - a uvidíte, kam sa až dostanete.